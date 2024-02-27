THY’nin 5 bin personel alım başvurusu bugün sona eriyor! İşte THY iş başvurusu sayfası...

6 AŞAMALI İŞE ALIM SÜRECİ

THY personel alımı kapsamında 6 aşamalı işe alım süreci şu şekildedir; Başvuru, Online Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı, Video Mülakat ve Online İngilizce Mülakatı, Kişilik Envanteri, Kurul Mülakatları, İş teklifi. 2033 hedefleri doğrultusunda çalışan istihdamını artırmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda personel alımı yapacak.

TAKE-OFF CADET UÇURUYOR

Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişiler Türk Hava Yolları ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İşe alım sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.