THY’nin 5 bin personel alım başvurusu bugün sona eriyor! İşte THY iş başvurusu sayfası...

THY personel alımı süreci bugün sona eriyor. 'Take-Off 101', 'Take-Off Jr.' ve 'Take-Off Cadet' iş ilanlarıyla THY 5000 personel alımı yapacak. 10 yıl sonunda çalışan sayısını 150 bine ulaştırmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, geçtiğimiz yılda 5.134 personeli bünyesine almıştı.
THY 5000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ BUGÜN SONA ERİYOR
THY 5000 personel alımı başvuru için bugün son gün. THY personel alımı sürecinin sona ermesiyle adaylar, 6 aşamalı işe alım sürecinden birinci aşamayı tamamlamış olacak. Türk Hava Yolları personel alımına ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerinizi göklere taşımak için son gün. 27 Şubat 2024 tarihine kadar, gelir yönetimi ve fiyatlandırma; sistem dağıtım ve analiz alanlarında tecrübeli adayların başvurularını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
6 AŞAMALI İŞE ALIM SÜRECİ
THY personel alımı kapsamında 6 aşamalı işe alım süreci şu şekildedir; Başvuru, Online Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı, Video Mülakat ve Online İngilizce Mülakatı, Kişilik Envanteri, Kurul Mülakatları, İş teklifi. 2033 hedefleri doğrultusunda çalışan istihdamını artırmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda personel alımı yapacak.
TAKE-OFF CADET UÇURUYOR
Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişiler Türk Hava Yolları ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İşe alım sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.
TÜRK HAVA YOLLARI GENÇ İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR
Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) ve Take-Off Jr., yetenek kazanımı programları ile kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkânı sunan Türk Hava Yolları, genç nüfusun istihdamını bu ilanlarla destekliyor.
TAKE-OFF 101 PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türk Hava Yolları, Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) programı ile Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine öğrenimleri devam ederken, çalışma hayatını deneyimleme fırsatı sunuyor. Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplamda 12 ay Türk Hava Yolları bünyesinde çalışma imkânı sunuluyor. 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere hitap eden ilana, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.
TAKE-OFF JR. PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Take-Off Jr. (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) programı ile de Lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyerlerinde uçuşa geçme fırsatı sunan bayrak taşıyıcı, programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yetenekli ve başarılı adaylara bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor. 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik açılan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. İlanlarda iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. Her iki ilana da 10 Mart 2024'e kadar başvuru gerçekleştirilebilecek.
THY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?
Türk Hava Yolları'nın yayında olan tüm ilanlarına, Türk Hava Yolları'nın kariyer sayfası olan kariyer.thy.com uzantılı web sayfasından başvuru gerçekleştirilebilir.