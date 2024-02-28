Avrupa’nın üretim üssü Türkiye olacak

Eskişehir OSB'de düzenlenen Haier Pişirici Ürünler Fabrikası açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımları 200 milyon Euro'yu bulan ve üretiminin yüzde 95'ini ihraç eden Haier'in fabrikalarının ilkini 23 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığını hatırlattı.

SEKTÖR EKONOMİYE GÜÇ KATIYOR

Kacır, yabancı yatırımcının Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğine inancının giderek arttığını anlatarak, "5,5 milyar dolar ihracatımızla net ihracatçı konumunda olan beyaz eşya sektörümüz doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin istihdamla ekonomimize güç katıyor" dedi.

Bugüne kadar beyaz eşya sektöründe 464 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini ve 76 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 16 bin 200 nitelikli istihdamın önünü açtıklarını anlatan Kacır, "Ev aletleri ve ev gereçlerinde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişiminde kilit rol üstlenen 41 teknopark firmamıza ve biri de Haier Europe'a ait olmak üzere 20 Ar-Ge merkezimize bugüne kadar 15 milyar liralık vergi avantajı sağladık" dedi. Sanayide sıfır karbon çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Kacır, "Yakın zamanda devreye aldığımız ve Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunarak, Türk sanayisini yeşil dönüşümde örnek ve öncü hâle getiriyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZ'

Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling ise, "Bu yatırımımızla Türkiye'yi uzun vadeli stratejik ortak olarak konumlandırdığımızı bir kez daha teyit etmiş oluyoruz. Haier'in 2021 yılında Eskişehir'de başlayan kurutma ve bulaşık üretim sürecinin ardından Haier'in pişirici ürünlerini üretmeye başlıyoruz. Euromonitor International'ın 2023 beyaz eşya satış rakamlarına göre dünya 1'incisi olan Haier'in, Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi olan Türkiye, küresel pazarlara hizmet etme hedefimizi yerine getirirken çok değerli bir ortak" dedi. Ankastre fırın ve ocak ürün gruplarının imalatının gerçekleştirileceği fabrika 1.2 milyon üretim kapasiteli olacak ve 500 kişiye ilave istihdam sağlayacak.