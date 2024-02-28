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Bitcoin son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

HABER MERKEZİ
Bitcoin son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü
KRİPTO para lideri Bitcoin 57 bin doların üzerine yükselirken 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin'deki yükselişten Ethereum da etkilendi ve en büyük altcoin ETH de iki yılın zirvesine yerleşti. Bitcoin fiyatı, erken saatlerde Asya'da gerçekleşen işlemlerde 57 bin doların üzerini gördü. Fiyat, 3 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 57.319,86 dolara kadar çıktı. Ethereum fiyatı da 2 yıldır ilk kez 3200 dolara yükseldi. Bitcoin fiyatında son 2 gündeki yükseliş yüzde 10'u buldu. Yaşanan yukarı harekette MicroStrategy'nin 155 milyon dolar yatırım ile 3000 bitcoin aldığını açıklaması etkili oldu.
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