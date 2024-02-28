İl olmaya aday 25 ilçe var

TÜİK tarafından açıklanan rapora göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görüldü. 1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etmişti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında. Aday ilçeler arasında Kozan, Kahta, Polatlı, Bandırma, Edremit, Ergani, Yüksekova, Elbistan, Lüleburgaz, Ereğli, Midyat, Ünye, Cizre, Fethiye, Nazilli, Akhisar, Erciş, Ereğli, Manavgat, İskenderun, Siverek, Çorlu, İnegöl ve Tarsus yer alıyor.