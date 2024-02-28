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Haberler Ekonomi “İş dünyasının sorunlarına duyarlı bir İZSİAD olacak”

“İş dünyasının sorunlarına duyarlı bir İZSİAD olacak”

METİN BURMALI
“İş dünyasının sorunlarına duyarlı bir İZSİAD olacak”

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, düzenlediği basın toplantısını ile yapacakları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. İZSİAD'ın iş dünyası sivil toplum kuruluşları arasında özel bir yere sahip olduğunu, üyeleri ile etik değerleri ön plana alarak sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir kurum olduğunu dile getiren Cengiz, sosyal sorumluluk projeleri ile de bir vicdan örgütü olarak topluma borcunu ödemeye çalıştığını söyledi.

KATKI VE DESTEK SÖZÜ

Toplumun her kesimine dokunan bir STK misyonunu yeni dönemde de daha da ileriye taşıyarak sürdürmek isteğini belirten Cengiz, "Tarım, gıda, sağlık, çevre ve enerji politikalarına ilişkin çalışmalar yaparak buna ilişkin sektörel sorun tespit çalışmaları ve politika önerileri geliştireceğiz. Her sorunlarında üyemizin yanında olacağız. İçinde bulunduğu topluma, iş dünyasına STK vasfı ile katkı koyan, destek olan, ihtiyaç halinde sesini yükselterek iş dünyasına ilişkin sorunların çözümü için elin taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

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