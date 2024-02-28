İzmir’de marketlere Ramazan denetimi

TİCARET Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde İzmir'de marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Düzenli olarak market denetimlerini sürdüren Bakanlık, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla bu denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Bakanlık ekiplerince İzmir'deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Alsancak semtindeki bir zincir marketin şubesini denetleyen ekipler, fahiş fiyat, satıştan kaçınma, etiket ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığına yönelik incelemelerde bulundu. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, günde en az 5 ekiple kent genelinde 50-60 işletmede denetim yaptıklarına işaret etti. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda işletmelere idari para cezası uygulandı.