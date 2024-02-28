İzmir’e kruvaziyer akını

2023 yılında 31 kruvaziyer ile 40 bine yakın misafiri ağırlayan İzmir'e 2024 için de büyük bir ilgi var. Şimdiden bu yıl için 70'in üzerinde kruvaziyer rezervasyon yaptırdı. 2023'te 40 bine yakın turisti sadece kruvaziyerle ağırlayan İzmirliler, bu sene sayının daha da artmasını bekliyor.

TURİSTE ÖZEL HİZMET

İzmir'in, Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'ne (CLIA) üyeliği sayesinde; kruvaziyer turizminde karar verici olan firmalar, limanlar ve destinasyonların olduğu ağlara ulaşım kolaylaştı. Kentte bu konuda önemli adımlar da atıldı. Limanda bulunan Turizm Bilgilendirme Ofisi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü personeli görev alıyor, konuklara turistik şehir haritası ve bilgilendirici broşürler, yürüyüş rotalarının broşürleri (İngilizce ve Almanca) dağıtılıyor. Limanda ücretsiz wifi internet hizmeti veriliyor. Liman içinde turistlerin yürüyüş güzergâhı için yol kenarlarına tercihli bordür ile bir hat oluşturuldu, yaklaşık 7 bin metrekarelik alan asfaltlandı. 2 hangarın dış cephe sıvaları yenilenerek, boyandı ve çevre düzenlemeleri yapıldı.