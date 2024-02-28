SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! 27 bin sözleşmeli personel alım şartları

HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 15 bin hemşire, 2 bin ebe, 1540 sağlık teknikeri ve 1200 sağlık teknikeri toplam 19 bin 740 kişi ile birlikte farklı branşlar da dahil genel toplamda 27 bin sağlık personeli alınacak.



İlanda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alım yapılacağı duyuruldu.

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