Sahibinden kiralık cami!

AYDIN'DA Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Girne Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi'nin, bir bölümünü 75 bin liraya kiraya çıkardı. Camide kadınlara ayrılan ibadet bölümü için kiralık ilanını gören cemaat, CİMER'e ve Aydın Valiliğine şikayette bulundu. Mahallelerinde bulunan camiinin kiraya çıkartılmasından dolayı büyük tepki gösteren cemaat "Bu cami ibadethane mi? Yoksa ticarethane mi?" diyerek isyan ettiler.

VATANDAŞ TEPKİLİ

HAYIRSEVERLERİN yardımlarıyla yapılan caminin ilan açıklamasında, "Yavuz Sultan Selim Camisi altında, 500 metrekare kiralık depo, mağaza, showroom olmaya elverişli dükkan, kurumsal firmalar tercih edilecektir" denildi.

Caminin kadınlara ayrılan bölümünün ticarethane olarak kiraya verilmek istenmesine tepki gösteren Atilla İnan isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "İbadethane mi ticarethane mi? Bütün halkımızı başta CİMER'e, valiliğe, dernekler masasına ve savcılıklara şikayet edip bu girişimi durdurmalarını ve bunları bu görevden uzaklaştırmalarını ve yerel basınımızın da bu konuda daha duyarlı davranıp halkımızı bilgilendirmesini istiyoruz. İbadet bizim en temel hakkımızdır, hiç kimse engelleyemez" dedi.