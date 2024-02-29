Balıkçılık sektöründen 1 milyon tonluk rekor

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balık yetiştiriciliği ve avcılık ürünlerinde geçen yıl rekor kırıldığını belirterek, "Geçen sene 1 milyon tona yakın balık elde edildi. Bu yıl 575 bin ton üzerinde yetiştiricilik hedefimiz var." dedi. Türkiye'nin, geçen hafta Antalya'da, Akdeniz ve Karadeniz'in en büyük Balıkçılık Bilimi Forumu'na (Fish Forum) ev sahipliği yaptığını dile getiren Atalay, forumda, dünyada balıkçılığın daha sürdürülebilir hale getirilmesi konusunun ele alındığını söyledi. Atalay, forumun, dünyanın önde gelen balıkçılık ülkelerinden Türkiye'de yapılmasının sektöre katkı sağlayacağını belirtti.

TÜRKİYE BALIK ZENGİNİ

ÜLKEDE balık üretiminin avcılık ve yetiştiricilikle yapıldığını anımsatan Atalay, Türkiye'nin, balıkçılık konusunda Avrupa'da hem kabiliyet hem de av gücü bakımından öne çıktığını bildirdi. Atalay, ülkenin özellikle yetiştiricilikte Avrupa'da ilk sırada yer aldığına işaret etti.