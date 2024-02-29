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Gram altın fiyatı yeniden şahlandı

HABER MERKEZİ
Gram altın fiyatı yeniden şahlandı
ALTININ gramı, bir süredir yatay seyir izledikten sonra dün yeniden yükselmeye başladı. Dün güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 2 bin 34 lira seviyesinden işlem gördü. Önceki gün altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 33 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor
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