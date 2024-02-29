Gram altın fiyatı yeniden şahlandı

ALTININ gramı, bir süredir yatay seyir izledikten sonra dün yeniden yükselmeye başladı. Dün güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 2 bin 34 lira seviyesinden işlem gördü. Önceki gün altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 33 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor