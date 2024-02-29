  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yaban mersini yeni gelir kaynağı oldu

Yaban mersini yeni gelir kaynağı oldu

HABER MERKEZİ
Yaban mersini yeni gelir kaynağı oldu
MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde ilk kez geçen yıl 55 ton ürün elde edilen ve yarısından fazlasının ihraç edildiği yaban mersini üretiminde bu yıl yaklaşık 3 kat artış bekleniyor. Özellikle kadınlara istihdam sağlayan ve saksı içinde yetiştirilen yaban mersinlerinde budama işlemlerini de kadınlar gerçekleştiriyor. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan iş kadını Pınar Ünsal Atıcı, yurt dışında tanıştığı yaban mersini sayesinde çiftçiliğe başlaması sonucu 66 dönüm arazide 28 bin saksı içinde yetiştirdiği yaban mersini, Alaşehir'de başta kadınlar olmak üzere yeni bir iş sahası oluşturdu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA