Yaban mersini yeni gelir kaynağı oldu

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde ilk kez geçen yıl 55 ton ürün elde edilen ve yarısından fazlasının ihraç edildiği yaban mersini üretiminde bu yıl yaklaşık 3 kat artış bekleniyor. Özellikle kadınlara istihdam sağlayan ve saksı içinde yetiştirilen yaban mersinlerinde budama işlemlerini de kadınlar gerçekleştiriyor. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan iş kadını Pınar Ünsal Atıcı, yurt dışında tanıştığı yaban mersini sayesinde çiftçiliğe başlaması sonucu 66 dönüm arazide 28 bin saksı içinde yetiştirdiği yaban mersini, Alaşehir'de başta kadınlar olmak üzere yeni bir iş sahası oluşturdu.