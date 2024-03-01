Ata’dan önemli projeler

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Çankaya'da Ticaret Lisesi karşısındaki arsayı ve yanındaki tarihi binayı İESOB'ye kazandıran Ata, kuracağı Gastronomi Merkezi ile İzmir ve Ege tatlarını uluslararası platforma taşımayı, tanıtmayı hedefliyor. Ata, "Esnaf teşkilatının geleceğini aydınlatacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Biz Esnafa hizmete gönül verdik, yüreğimizi ortaya koyduk. Yapılamayanları yapmaya, rüya projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İzmir'in kalbinde çok değerli yerleri teşkilatımıza kazandırdık. Kent kültürüne katkı koyacak, ara eleman yetiştirecek merkezimiz, esnaf teşkilatını geliştirecek otopark alanımız için kolları sıvadık" ifadelerini kullandı.