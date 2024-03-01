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Haberler Ekonomi Bakan Bolat'tan esnafa kredi müjdesi: Limit 750 bin liraya çıkarıldı

Bakan Bolat'tan esnafa kredi müjdesi: Limit 750 bin liraya çıkarıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda esnafa finansman destek kredisinde limitlerin artırıldığını duyurdu. Bolat, "Genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Bolat’tan esnafa kredi müjdesi: Limit 750 bin liraya çıkarıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza Halkbank'tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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