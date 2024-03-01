İzmir lojistik şehri olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'deki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ eşlik etti.

'2053 HEDEFLERİMİZ VAR'

Uraloğlu, "Lojistik sektörü, birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosudur. Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan ülkemiz, jeopolitik konumuyla diğer ülkelere göre çok daha avantajlı konumdadır. Ülkemizin bu stratejik konumu uluslararası ticarette bizlere büyük avantaj sağlıyor. Adeta küresel ölçekte bir lojistik merkeziyiz. 2053 yılına kadar ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13'ten 26'ya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. 13 lojistik merkezinin ardından sırada Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Sadece İzmir çevresine değil, İzmir Alsancak, Aliağa Liman bağlantıları ve gelecekte Çandarlı Liman bağlantıları ile Batı Anadolu ve tüm Türkiye'ye hizmet verecek nitelikte olması, işletme maliyetlerinin düşürmesi gibi nedenlerle Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin İzmir'imize çok büyük bir değer katacağını düşünüyoruz" dedi.

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Bakan Uraloğlu'na İzmir programında eşlik eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ ise "İnşallah 1 Nisan'dan sonra anlattığınız konu kara yollarıyla ilgili de olsa biz çözeceğiz. Şehir içi trafiği ile ilgili de olsa biz çözeceğiz. İlk çözmemiz gereken iş kesinlikle şehir içi trafiği. Ayrıca toplu ulaşım da bunun içinde olan işlerden birisi. Siz de toplu ulaşımın aktörlerinden birisiniz. Sabah insanları işine, hastaneye, okuluna götüren kişilersiniz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşım konusunda efektif çalışmaya baktığımızda minibüsçüler bizim başımızın tacı olacaktır. Ayrıca, İzmir'de en çok aldığım iki eleştiri var. Bunlardan biri 'Elektrik parası önceden su parasından fazla gelirdi. Şimdi su parası elektrik parasından fazla geliyor' eleştirisi. 1 Nisan'dan itibaren su ücret tarifelerinde yüzde 50 indirime gideceğiz." dedi.