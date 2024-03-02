Bakan Uraloğlu’ndan İzmir’e otoyol müjdesi

Torbalı Ticaret Odası, İTOB, Torbalı Karma ve Mobilya OSB ile Pancar OSB işbirliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 'Sanayicinin Ulaşım Sorunları İstişare Toplantısı' düzenledi. Bini aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu ilçede, sanayi kuruluşlarının ihtiyacı doğrultusunda tespit edilen ulaşım sorunlarının konuşulduğu toplantıya Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya, Eyüp Kadir İnan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar ve çok sayıda sanayici iş insanı katılım sağladı.

"İHTİYAÇLARI BİLİYORUM"

Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürü olduğu dönemden taleplere vakıf olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bizim size en yardımcı olacağımız konu size zaman kazandırmak, sizin ulaşımınızı kolaylaştırmak. Bugüne kadar sizin için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Odamızın ve sanayicilerimizin bir takım talepleri var. Bunların bir kısmını hem Karayolları Bölge Müdürü iken hem de Genel Müdür iken biliyorduk. Pancar OSB iniş ve çıkış projesini daha önce taahhüt etmiştik şimdi de sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Şimdi bu talepleriniz ve projelerimiz için icraat zamanı. İnşallah belediyelerle birlikte bu projeleri hızlı bir şekilde harekete geçireceğiz" diye konuştu.

GELİŞMİŞ BİR TORBALI

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Ulaşım ağlarına yakınlığı ile Torbalı, ticaret alanında büyük bir avantaja sahip ilçemiz. Bu sayede ilçemizin sadece İzmir'e değil ülke ekonomisine de sağladığı katkı muazzam bir düzeye ulaşmış vaziyette. Torbalı geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yakın ihracat rakamıyla, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 65 ilimizden daha çok ihracat yapan bir ilçe olmuştur" ifadelerini kullandı.