Büyükşehir’de TIS krizi: 6 bin işçi sokağa iniyor!

İZMİR Büyükşehir'de çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde verilen yüzde 30'luk zam teklifi görüşmelerin tıkanmasına neden olurken Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Sendika uyuşmazlık tutanağı tutarken önümüzdeki günlerde 30 günlük arabulucu süreci başlayacak. İşçilerin üyesi olduğu Belediye İş İzmir 1,2,3 ve 6 Nolu Şubeler 5 Mart Salı günü eyleme hazırlanıyor. Sendikanın çağrısıyla fiili olarak iş bırakacak olan büyükşehir işçileri Belediye-İş Basmane'deki merkezinin önündeki Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in makamının da olduğu Egemenlik Binası önüne yürüyecek. Yürüyüş 11:00'de başlayacak.