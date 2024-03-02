Kantincilerden Dağ’a gönül desteği

İzmir Kantinciler Odası, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'a tam destek verdi. Bayraklı'da bine yakın oda üyesi ve ailesi ile Hamza Dağ'ı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Bayraklı Belediyesi Başkanı adayı Bilal Kırkpınar'ı misafir eden oda yöneticileri ve üyeleri, Dağ'ı adeta bağırlarına bastılar.

MİSAFİRPERVERLİK

Hamza Dağ için görkemli bir organizasyon yapan İzmir Kantinciler Odası, Dağ'ı salona alkışlarla, meşalelerle ve konfetiler eşliğinde soktu. Oda yönetiminin salonu Hamza Dağ'a destek pankartlarıyla donattıkları gözlerden kaçmadı. Hamza Dağ'ın İzmirli kantinci esnafının hamisi olduğunu kaydeden İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, 'Ankara'da tüm işlerimizde bize yardımcı olan, İzmirli kantincilerin yolunu açan, bizim için zoru kolay kılan Hamza Dağ'a destek sırası bizde. Esnafın ne kadar vefakar olduğunu, kendilerine duyarlı olan yöneticileri unutmadıklarını göstereceğiz. Hamza Dağ İzmirli kantincilerin gönül dostudur' dedi.

Binlerce kantincinin rahatlamasını sağlayan çalışmalarda oda yönetimine destek olan Hamza Dağ'ı misafir etmekten gurur duyduklarını belirten Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: 'Son olarak Okul Aile -Birliği Yönetmeliği'nin yayınlanmasından sonra üyelerimizi dara sokan engelleri aşmamıza vesile oldu. Çabalarıyla çıkartılan genelge ile binlerce kantincinin evine ekmek götürmeye devam etmesini sağladı. Sorunlarımızı, dertlerimizi dinledi, hiçbir ayırımcılık yapmadan destek verdi. Şimdi sıra bizde, İzmirli kantinciler olarak Hamza Dağ'a " Siz hep bizim yanımızdaydınız ; şimdi sıra bizde , biz de sizin yanınızdayız. Siz İzmirlisiniz başarırsınız." dedik.' İzmirli kantincilerin büyük jesti karşısında büyük memnuniyet yaşayan Hamza Dağ ise konuşmasında, hizmet odaklı çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

SİZE EMANET

Yerel yönetimlerde projelerin yarışması gerektiğini hatırlatan Dağ, 'Bugüne kadar hep yanınızda oldum, bundan sonra da yine birlikte hareket edeceğiz. İzmirli kantinciler sorumluluğu çok ağır bir işi icra ediyorlar. İnsanlar en önemli varlıkları olan evlatlarını okullarda öğretmenlerden sonra sizlere emanet ediyorlar. İzmir'de okul kantinlerinin başarısı ortada. Böylesine duyarlı bir camia ile kol kola yürümek, onlara hizmet etmek benim görevim. İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz'un şahsında tüm oda yöneticilerine ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.