Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra ilk yaşandı

KRUVAZİYER turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen ve bu yıl 2 milyon turist hedefinin aşılması beklenen Türkiye'ye, ocak ayında 18 gemiyle 19 bin 986 yolcu geldi. 2011 Ocak ayında 20 bin 712 turistin geldiği Türkiye'de, 13 yıl aradan sonra ilk defa ocak ayı yolcu sayısı 20 bin civarına ulaştı. Ocak ayında Türkiye'de 7 limana 18 kruvaziyer yanaştı. İstanbul ile Samsun'a 4'er, Trabzon ile Amasra'ya 3'er, Kuşadası'na 2, İzmir ile Çanakkale'ye 1'er kruvaziyer geldi. Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 19 bin 986 yolcu yer aldı. Türkiye'ye gelen kruvaziyer ile yolcu sayısında geçen senenin ocak ayına göre artış yaşandı. Geçen yıl ocak ayında 12 kruvaziyerle 8 bin 740 yolcu geldi.