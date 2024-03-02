Marketlerde ‘fahiş fiyatlara’ denetim

İZMİR Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışına karşı marketlerde etiket denetimi yaptı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı. Denetimlerde, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi. Ekipler, seçilen ürünlerin alış ve satış fiyatlarını, etiket değişim tarihlerini ve etiket fiyatı ile kasa fiyatındaki uyumu kontrol etti. Denetim yapılan markette seçilen ürünler nezdinde uyumsuzluk tespit edilmediği, aykırılık bulunmadığı belirtildi. Ürünlerin kasa ve raf fiyatının uyumlu olduğu kaydedildi.

İzmir Ticaret İl Müdürü Murtaza Çağrı Ergünen, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye yüzyılı hedefinin temel taşlarından olan ticaretin yüzyılı hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak, perakende sektöründe fahiş fiyatlarla mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Burada gerek fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak gerekse aldatıcı indirimler ve gizli zamlarla fiyat etiketlerinde bulunan eksikliklerin neden olduğu tüketicilerin mağduriyetinin engellenmesini hedeflemekteyiz" denildi.