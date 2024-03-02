Temiz ve yenilenebilir enerji sektörüne taze kan

'Elektrik faturanızı güneş ödesin' mottosuyla faaliyet gösteren Solart Mimarlık ve Enerji Çözümleri firması, sektördeki hızlı yükselişini sürdürüyor. Şirketin kurucuları elektrik mühendisi Muammer Kabaçam ve mimar Gülçin Kabaçam Öçel ile satış pazarlama müdürü Emre Öçel'in önderliğinde faaliyete geçen Solart, açılış kokteyli düzenledi.

Kokteyle inşaat, enerji, iklimlendirme sektörlerinin önde gelen firma sahipleri ve profesyonelleri ile seçkin mimarlardan oluşan davetli topluluğu katıldı.

İçerisinde showroom, güneş enerjisi montaj sistemi uygulamalı eğitim alanı, toplantı salonu ve ofislerin yer aldığı toplam 600 metrekarelik mağaza, pazar hariç her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında faaliyetini sürdürecek.

Açılışta konuşan Muammer Kabaçam, "Firmamız bünyesinde güneş panelleri ve enerji sistemleri, ısı yalıtımı, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonu çözümleri, iklimlendirme çözümleri ve ısı pompası gibi enerji verimliliğini artıran ürünlerin yanı sıra kişiselleştirilmiş mimari projeler ve özel mobilyalar, mermer ve doğal taşlardan iç mekan dekorasyon ürünleri ile dış cephe uygulamaları yer almaktadır. Solart aynı zamanda mimarlık ve mühendislik çözümleri sunan bir firmadır" dedi.

TASARIM VE KURULUM HİZMETİ

Ayrıca güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı ve kurulumu konusunda mühendislik hizmetleri, mimari danışmanlık ve uygulama projeleri de sunduklarını da belirten Kabaçam, "Tekne, karavan ve tiny house gibi taşınabilir yaşam birimleri için güneş enerjisinden elektrik üretmek oldukça yaygın ve etkili bir yöntem. Bu tür yaşam birimlerinde güneş panelleri kullanarak elektrik üretmek ve enerji depolayabilmek, hem doğaya hem de cebimize zarar vermeyen bir yöntemdir. Bu sistemleri kullanarak elektrikli cihazları şarj edebilir, aydınlatma sağlayabilir ve diğer elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz" dedi.