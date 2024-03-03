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Haberler Ekonomi 2024 MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI! Aile Destek Ödemesi yattı mı?

2024 MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI! Aile Destek Ödemesi yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla verilen ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığı Mart ayının girmesi ile birlikte araştırılıyor. 850 TL ve 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemelerinden faydalanmak isteyenler başvuru kriterlerini araştırıyor. Peki Aile Destek Ödemeleri 2024 Mart ayı yattı mı? Sorgulama nereden nasıl yapılıyor? Başvuru için şartlar ne? İşte detaylar ve başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
2024 MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI! Aile Destek Ödemesi yattı mı?

e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığıyla başvuruda bulunulan Aile Destek Paketi'nin 2024 Mart ayı ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği araştırıyor. Ödemelerden yararlananlar 'Mart 2024 ödemeleri yattı mı?' sorularını merak ediyor. İşte Aile Destek Paketi sorgulama ve başvuru ekranı...

2024 MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI! Aile Destek Ödemesi yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?
Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

2024 MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI! Aile Destek Ödemesi yattı mı?

2024 MART AYI AİLE DESTEK PARALARI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 19 Şubat'ta yatırılmaya başlandığını açıklamıştı. Mart ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI! Aile Destek Ödemesi yattı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

Kişi başına düşen aylık
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak

2024 MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI! Aile Destek Ödemesi yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NEDEN REDDEDİLİR?

Başvuran kişinin;
• Türk vatandaşı olmaması,
• Mavi Kart sahibi olması,
• Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
• 18 yaşından küçük olması,
• Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir ve sistem tarafından reddedilir.

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