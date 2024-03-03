2024 MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI! Aile Destek Ödemesi yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.