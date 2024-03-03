60 milyon turist hedefi için hazırlıklar tamam

TÜRK ekonomisine döviz girdisi sağlayan ve istihdam yaratan turizmcilerin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını belirten Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, otel olarak yeni sezona hazır olduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefine paralel olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Girgin, gerekli insan kaynağı ve altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Kapıları 12 ay boyunca açık olan Bodrium Hotel & SPA'nın yeni sezonda da misafirlerini üst düzeyde ağırlayacağını vurgulayan Girgin, "2024'ün ilk çeyreğinde gerek kendi ekip arkadaşlarımız gerekse sektörel eğitimleri Bodrum'daki tüm paydaşlarımıza sunmayı ve onlarla birlikte süreci geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.