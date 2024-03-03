Emeklinin bayram ikramiyesi yasalaştı

KAMUOYUNDA 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasalaşan kanun teklifi ile yaklaşık 16 milyonu bulan emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı da artırılacak. Buna göre bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen ikramiye tutarı 3 bin liraya yükseltilecek.

TUTAR 6 BİN TL OLDU

TÜM Emekliler 2024 yılında toplam olarak 6 bin lira ikramiye almış olacak.

İLK İKRAMİYE 1-9 NİSAN ARASI

EMEKLİ ikramiyesi zam düzenlemesinin Mart ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanarak ilk ödemesinin Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında Kurban Bayramı içinse ödemelerin 10-15 Haziran'da yapılabileceği belirtiliyor.