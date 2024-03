Et fiyatlarını büyük marketler tetikliyor

SON bir yılda et fiyatları iki katına yükselirken, son 15 günde iki defa zam geldi. Küçük oranlarda değişen fiyatlara rağmen kilosu 500 TL'nin altında kıyma bulmak da zorlaştı. Ramazan Ayı öncesinde artan et fiyatları hakkında konuşan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, büyük marketlerin ellerinde mal olmadığı için fiyat arttırdığını ve bunun da piyasaya olumsuz etkisi olduğunu belirterek Şenkara, "Büyük market kesim fiyatı açıklıyor. Biz 400 TL'den kuzu keserken bu arkadaşlar 440 TL'den kuzu kesim ücreti açıklıyorlar. Ellerinde mal yok, mal istiyorlar. Çok mala ihtiyaçları oluyor, fiyat yükseltiyorlar bu şekilde. 40 gün vadeyle kesim yapıyorlardı eskiden şimdi peşin ödemeye rağmen mal bulamadıklarını iddia ediyorlar. Talep arz karşılığını bulamıyor. Et fiyatlarında bütün sokaklar çıkmaz sokak gibi. Bunların hepsini birleştirince karşımıza bu sarmal çıkıyor. Büyük firmaların tekeli olarak da görebiliriz, enflasyon koşulları olarak da görebiliriz, enflasyondan dolayı üreticinin malı elden çıkarmak istememesi olarak da görebiliriz. Yarını göremediğimiz aşikar" yorumunu yaptı.