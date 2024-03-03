İhracatta şubat rekoru

İhracatta Şubat ayı rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı ihracatının yüzde 13.6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracatına ulaşılmış olundu. Rekorla ilgili değerlendirme yapan Bakan Bolat, Türkiye'nin 2022'de yüzde 1.02 olan mal ihracatındaki pazar payının, 2023 Eylül ayı itibariyle yüzde 1.06'ya yükseldiğini anımsatarak, "İnanın ki bu oran yüzde 1.06'nın da üzerine çıkacaktır" dedi.

İTHALAT YÜZDE 8.5 AZALDI

Bolat, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Şubat 2024'te, ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşerek rekor bir seviyeye ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değeri elde edilmiş oldu. İthalatımız ise yüzde 8.5 azalarak 28 milyar 87 milyon dolara geriledi, bu da ihracatın ithalatı karşılama oranını önemli ölçüde artırdı. Bu veriler ışığında, ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor. Hükümet olarak, ihracatımızı daha da artıracak ve dış ticaret dengemizi güçlendirecek politikalara odaklanmaya devam edeceğiz."

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

ŞUBAT'TA dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.3 gerileyerek 7 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75.1 olarak kayıtlara geçti. Şubat'ta enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93.3 oldu. Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1.7 milyar dolar ile Almanya olurken, en fazla ihracat yapılan fasıl 2,7 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları oldu. 2024 yılı Şubat ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 168, TL ile ihracat yapan firma sayısı 32.382 oldu. 2024 yılı Şubat ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83 artış gösterdi.