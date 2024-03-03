Kozalak veriminde yüzler gülüyor

İZMİR'İN Bergama ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin çam fıstığı deposu olarak bilinen Kozak Yaylası'nda verim artırmaya yönelik projeler meyvesini veriyor. Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıkarken, yöre halkı önümüzdeki yıllarda verimliliğin artacağından umutlu.

TÜRKİYE çam fıstığı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Kozak Yaylası'nda, son yıllarda görülen verim düşüklüğünü gidermek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen, verim arttırmaya yönelik projeler meyvesini vermeye başladı. Hasada başlayan yöre halkı önceki yıllarda yüzde 20 olan kozalak veriminin, artık yüzde 60'ı bulduğunu ve geleceğe dair umutlarının arttığını söylüyor.