Kütahya’da çiftçilere tohum desteği

KÜTAHYA Belediyesi, 26 mahalledeki üreticilere 30 ton tohum desteği sağladı. Belediye, 415 çuval mısır bitkisi tohumu, 632 çuval yonca bitkisi tohumu, 242 çuval yulaf bitkisi tohumu ve 185 çuval fiğ bitkisi tohumu olmak üzere toplam 30 ton tohum desteğini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı hemşehrilerine sağladı. Çiftçilerin yüklerini hafifletmek, sertifikalı tohumla üretimin kalitesini biraz daha artırmak amacıyla desteğe devam ettiklerini belirten Başkan Işık, "Önümüzdeki yıl daha büyük destek vereceğiz. Türkiye'ye örnek olacak projelerimiz var" diye konuştu.