  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mahalledeki fırınlar muhtarlıklara verildi

Mahalledeki fırınlar muhtarlıklara verildi

HABER MERKEZİ
Mahalledeki fırınlar muhtarlıklara verildi
AFYONKARAHİSAR Belediyesi Meclisi, kentteki mahalle fırınlarının muhtarlıklara tahsis edilmesi yönünde karar aldı. Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminin son toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Zeybek, belediye meclis üyelerine kente kazandırdığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Belediye tarafından muhtelif mahallelerdeki mahalle fırınlarının mahalle muhtarlıklarına tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirlenmesi, tahsis şartlarının belirlenmesi için belediye encümenine yetki verildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA