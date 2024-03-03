Mahalledeki fırınlar muhtarlıklara verildi

AFYONKARAHİSAR Belediyesi Meclisi, kentteki mahalle fırınlarının muhtarlıklara tahsis edilmesi yönünde karar aldı. Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminin son toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Zeybek, belediye meclis üyelerine kente kazandırdığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Belediye tarafından muhtelif mahallelerdeki mahalle fırınlarının mahalle muhtarlıklarına tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirlenmesi, tahsis şartlarının belirlenmesi için belediye encümenine yetki verildi.