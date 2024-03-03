Marketlere fahiş fiyat denetimi

TİCARET Bakanlığı, Türkiye genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı. Denetimlerde, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi. Ekipler, işletme müdürlerine gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaparak, raflardaki etiketleri tek tek inceledi. Balıkesir İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, biz de Ticaret Bakanlığı olarak 'ticaretin yüzyılı' hedefiyle hareket etmekte olup, vatandaşımızın tüketicimizin mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek üzere denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerimiz öncelikle etiket denetimi, kasa ve raf fiyatının uyumlu denetimi ve haksız, fahiş fiyat artışı denetimi olarak 3 çeşit olarak yürütülüyor. Bizler ayrıca gıda toptancılarını da haftalık olarak takip etmekteyiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve mağduriyete düşmemeleri için sürekli olarak denetimlerdeyiz" dedi.