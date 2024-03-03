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Haberler Ekonomi Mobilyanın kalbi İzmir’de atacak

Mobilyanın kalbi İzmir’de atacak

HABER MERKEZİ
Mobilyanın kalbi İzmir’de atacak
İZMİR Mobilya Pazarlamacılar Derneği (İZMOP), 60 üretici firmanın katılımıyla 4-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Mobilya Lansman Günleri'nde, yurtiçi ve yurt dışından birçok ziyaretçiyi ağırlayacak. Lansmanda, 2024 yılının en trend renkli kumaşlardan oluşan mobilya koleksiyonları, mobilya toptan alıcılarının beğenisine sunulacak. Sektör temsilcileri olarak çok heyecanlı ve iddialı olduklarını dile getiren İZMOP Başkanı Aşkıner Özcan, "İzmirli Mobilya üreticileri, İZMOP'un yoğun çalışmaları ile indirim atağına kalktı. İzmir Mobilya Lansman günleri ile hem Türkiye'de hem de yurt dışında ses getireceğiz. Çok iddialıyız. İzmir'in Mobilyası'nı önce Türkiye sonra dünya tanıyacak. Mobilyanın kalbi İzmir'de atacak" dedi.
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