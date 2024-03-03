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Haberler Ekonomi Muğla'da 6. Hamsi Festivali düzenlenecek

Muğla'da 6. Hamsi Festivali düzenlenecek

HABER MERKEZİ
Muğla’da 6. Hamsi Festivali düzenlenecek
MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde 6. Uluslararası Hamsi Festivali 10 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek. 10 Mart tarihinde gerçekleşecek olan hamsi festivalinde Karadeniz ile Muğla lezzetleri buluşturulacak. Festivalde 5 ton hamsi dağıtılacak Muğla yöresine ait tarhana ve şehitler için lokma dökülecek. 6. Uluslararası Hamsi Festivali öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, "Herkesi 10 Mart Pazar günü Muğla Menteşe kent meydanında yapacağımız etkinliğimize bekliyoruz" dedi.
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