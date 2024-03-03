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Haberler Ekonomi Salihli’de 13 milyon TL’lik altyapı yatırımı

Salihli’de 13 milyon TL’lik altyapı yatırımı

HABER MERKEZİ
Salihli’de 13 milyon TL’lik altyapı yatırımı
MASKİ Genel Müdürlüğünün 13 milyon TL yatırım bedeliyle Salihli'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde başlattığı 1.5 kilometrelik yağmursuyu kollektör hattı yapım işinde sona gelindi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanabilecek ani ve yoğun yağışlarda yüzey sularının yaşam alanlarından sağlıklı bir şekilde tahliyesi sağlanacak. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Salihli'ye bağlı Atatürk Mahallesi'nde 13 milyon TL yatırım bedeliyle başlatılan 1.5 kilometrelik yağmursuyu kollektör hattı yapım işinde sona gelindi.
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