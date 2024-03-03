THY’den Avustralya Kıtası’na ilk sefer

TÜRK Hava Yollarının (THY), Avustralya Kıtası'na ilk seferini yapan uçak Melbourne şehrine iniş yaptı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi THY'nin Avustralya Kıtası'ndaki ilk noktası olan Melbourne şehrini uçuş ağına eklediği belirtildi. 1 Mart'ta başlayan İstanbul Havalimanı-Singapur Changi Havalimanı-Melbourne Havalimanı rotasındaki ilk seferin tamamlandığı aktarılan açıklamada, yolcuların, 19 Ocak-15 Nisan'da satın alacakları biletlerle 1 Mart-15 Mayıs'ta İstanbul'dan Melbourne'e 1199 dolar, Melbourne'den İstanbul'a ise 999 dolardan seyahat edebileceği ifade edildi.