Türkiye’den Karadeniz’de ‘Mavi Ekonomi’ atağı

TÜRKİYE Avrupa Birliği projesi olan 4BIZ Projesi çerçevesinde kıyı turizmi, gemi inşa, limanlar ve su ürünleri sektörü gibi önemli sektörleri içinde barındıran 'Mavi Ekonomi' ile Karadeniz'de lider ülke olmayı hedefliyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 'Mavi Ekonomi' ile ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Mavi Ekonomi kavramının ortaya çıkışının 2008 Küresel Krizi'ne dayandığı ve bu terimin ilk kez Gunter Pauli'nin 2010 yılında yayınlanan "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs" adlı kitabı ile kullanılmaya başlandığına yer verildi. Dünya nüfusunun yüzde 40'ı kıyı alanlarda yaşarken, 3 milyar insanın geçim kaynağını okyanus ve denizler oluşturuyor. Mavi Ekonomi kıtada 4.5 milyon insan için istihdam sağlıyor.