Banka promosyonları ek gelir kapısı oldu

Bankaların promosyon kampanyaları emekliler için adeta ek gelir kapısı oldu. Bu doğrultuda özellikle özel bankalar müşteri kazanma iştahıyla emekli promosyonu kampanyaları düzenliyor. Ocak 2024 dönemi ile birçok banka promosyonu 10 bin TL üzerine yükseldi. Özel bankalar emekli promosyonu ve ek desteklerle müşteri kazanmak için rekabete giriyor. Bu durum emeklilere yaradı. Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artışla 3 bin TL oldu. Bu gelişme üzerine bankalar Mart ayı için emekli promosyonlarını güncelledi.

15 BİN TL VEREN VAR

Emekliler 2024 yılında toplamda 6 bin TL ikramiye alacak. Alınan emekli maaşına kamu bankalarında promosyon miktarlı 5 bin liraya kadar çıkarken, bazı özel bankalar bu miktarı 15 bin liraya kadar çıkardı. Emeklilerin ödeneklerindeki bu artışlar emekli promosyon kampanyaları ile bankaların müşteri kazanma iştahını artırırken uzmanlar, emeklilere banka seçimi yaparken önemli uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarını önerdi. Emekli promosyon tutarlarının yanında ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emekliye taahhüt edilen rakamlar yükseliyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Ancak burada atılan imzaya dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu ürünlerde zorunlu kullanım şartı ile emekliler için bir mağduriyet sorunu ortaya çıkabilir. Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emeklilerin hakkı var. Emeklinin banka promosyonu alabilmesi için seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.