E-ticaret Kanunu tekele ‘dur’ dedi

E-Ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022 yılında çıkarılan E-Ticaret Kanunu'nda parasal eşikler artırıldı. Yeni belirlenen parasal eşiklerle elektronik ticaret pazar yerleri ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin lisans, reklam, indirim, bağımsız denetim, veri taşıma ve kullanma gibi yükümlülükleri düzenlendi. Cirosu daha fazla olan e-ticaret firmalarına sınırlamaların getirildiği düzenleme sayesinde sektörde tekele 'dur' denildi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce alınan karar gereği Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'daki bazı parasal eşiklerin yüzde 119.67 oranında artırılması kararlaştırıldı. E-ticaret firmaları ticari verileri rekabette kullanamayacak.