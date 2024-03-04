İnşaat sektörü İzmir’de büyük arsa bulamıyor

İzmir'de yapı sektörü bir yandan girdi maliyetindeki fahiş fiyatlar nedeniyle zorlanırken diğer yandan hem inşaat malzemelerinde hem de arsadaki fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde yaşanan artışlar konut arzını da azaltıyor. Sektörün giderek durağanlaştığına dikkat çeken iş insanları, enflasyondaki düşüşün yapı maliyetlerinin de düşmesini sağlayacağını belirtti. Sektör temsilcileri, en önemli sorunun ise İzmir merkezinde yüksek metrekareli arsa bulunamaması olduğunu, kentsel dönüşüm projelerinin artırılması ve yeni imarlı arsaların kullanıma açılması gerektiğini söyledi.

ÇOK ACİL SEKİLDE ARSA ÜRETİMELİ

TANYER Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, "Arsa fiyatları ise geçtiğimiz yıl konumuna göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 200 arttı. Yeni konut arzı ve dolayısıyla ruhsat alımı da azaldı. Konut stoğunun azalması mevcut konutların değerinin artmasına ve kira fiyatlarının da buna paralel olarak yükselmesine neden oldu. İzmir'de kentsel dönüşüm projelerinin artırılması ve yeni imarlı arsaların kullanıma açılması gerekli. Bunun için vatandaşlara sunulan kentsel dönüşüm kredileri de artırılmalı. Vatandaşların konut ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sektörün teşvik edilmesi önem taşıyor. Konut kredileri ise uygun ödeme koşullarıyla birlikte kullanıma sunulmalı" dedi.

KONUT SEKTÖRÜ DESTEKLENMELİ

COORDİNAT Yapı Kurucu Ortaklarından Caner Tan, "2024 yılında yapı birim maliyet artışlarının önceki yıla göreyüzde 100 artacağını düşünüyorum. Üretici firmalar da personel, enerji, hammadde ve lojistik gibi bir çok farklı maliyet kalemine sahipler. Bir şekilde bunu fiyatlara da yansıtmak zorundalar. Bu fiyatlamanın iç piyasa gerçeklerine göre şekillendirilmesi gerekiyor. Bir yandan da yeni inşaat yapmak için imarlı arsa bulmakta zorlanıyoruz. İmarlı arsa fiyatları çok arttı. Arsa, toplam inşaat maliyetinin yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu nedenle hem depreme karşı önlem almak, hem de yeni arsa üretebilmek için kentsel dönüşümün önü açılmalı" diye konuştu.

"ARSA BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

SİRİUS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, "Hatay ve civarındaki illerde yaşanan depremle birlikte ciddi bir işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Kalifiye işçi bulmak zorlaştı. Çünkü bu işçi ve ustalar deprem bölgesine gitti, bir kısmı da yurtdışındaki şantiyeleri tercih etti. Şimdi yüksek maaşlara bile çalıştıracak personel bulmakta zorlanıyoruz. Bir diğer konu da arsa. İzmir'de merkezde büyük metrekareli arsa bulmakta zorlanıyoruz. Metrekareler büyüdükçe fiyatlar da çok artıyor. İnşaat sektörü olarak en büyük sorunlarımızın başında arsa geliyor. Biz her şeye rağmen önce ülkemiz diyoruz; bütün zorluklara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.