Japonya’ya 1 milyar dolar ticaret hedefi

Japonya'nın gıda ithalatı son 5 yılda yüzde 17'lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara ilerlerken, Türkiye'nin Japonya'ya gıda ihracatı aynı dönemde yüzde 72'lik artışla 164 milyon dolardan 282 milyon dolara yükseldi. Dünyanın gıda ambarı olan Türkiye, Japonya'ya ihracatta 1 milyar dolar hedefiyle 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo'da Foodex Japan Fuarı'na 51 firmayla katılıyor. Binlerce çeşit gıda ürünüyle Türkiye'nin dünyanın gıda ambarı olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Japonya ile ilişkilerimizi artırarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Amacımız Japonya'ya gıda ihracatımızı orta vadede 1 milyar doların üzerine çıkarmak" diye konuştu.