Şimsek’ten enflasyon mesajı: Tekrar tek haneye inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyonun önemli bir sorun olduğunu söyledi. Şimşek, "Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz." ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programına katıldı. Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her alanda büyük bir ilerleme sağlandığını ifade ederek, ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını hatırlattı. Sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirten Şimşek, "Çünkü biz, imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet, önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz programımızı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı çözme imkanı olacak. Gerçekten de program çalışıyor." ifadelerini kullandı.