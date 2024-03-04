Türk ihraç ürünleri Suudi Arabistan’da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'da ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve fuar açılışlarına katılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat iki gün sürecek ve bugün başlayan ziyaret kapsamında, mevkidaşı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin yanı sıra, Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl'ın ile görüşecek. Türkiye-Suudi Arabistan ikili ticaret hacmi, 2023 yılında 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Bolat'ın gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, mevcut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş dünyaları arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla birçok konunun detaylı ele alınması hedefleniyor. Ziyaret kapsamında, 27. IBF Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışı, Bakan Bolat ve Suudi Ticaret Bakanı el-Kasabi tarafından yapılacak. Açılış töreninin ardından Bolat, fuar alanını gezecek.