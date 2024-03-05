Altın 3 bin 500 lirayı görecek

ALTIN ve para piyasaları uzmanı analisti İslam Memiş altın alacaklara Yeni Asır aracılığıyla önerilerde bulundu. Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının çok etkisi olduğunu belirten Memiş, altın ons fiyatının son dönemde 2 bin 64 dolara kadar çıkarak rekor kırıp gram altının tarihi zirveyi gördüğünü vurguladı.

FED'in faiz indirimine başlamasıyla birlikte altın fiyatlarının daha da artmasını beklediğini söyleyen Memiş, "Tahminlere göre, 24 ayar altının gram fiyatı bu yıl 3 bin 500 liraya kadar çıkacak" dedi.

Altının enflasyona karşı koruyucu bir yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, "Gram altının fiyatının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor" değerlendirmelerinde bulundu.