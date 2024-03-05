Canlı altın fiyatları 5 Mart Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıda faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 65 ile fiyatlanıyor.



Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 130 ve 2 bin 150 doların direnç, 2 bin 100 ve 2 bin 75 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.