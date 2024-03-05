DSİ’den Çeşme’ye su müjdesi

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'nin su sorununu çözmek için yürüttüğü çalışmalarda önemli mesafe kaydetti. Çeşme'nin içme suyu problemini çözecek dev projede artık son aşamaya geldiklerini müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karareis ve Salman Barajı'ndan Çeşme'ye su verebilmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.

SORUNA KÖKTEN ÇÖZÜM

ARITMA tesisi inşaatında yüzde 83 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığının vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hedeflerinin önümüzdeki yıldan itibaren Çeşme'de musluklara Karareis ve Salman Barajı'ndan su vermek olduğunu söyledi. Turistik ilçenin içme suyu problemini kökünden çözecek proje ile Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. Ayrıca Salman Barajı'ndan 1700 dekar tarım arazisine de can suyu verilecek.

ERTAN GÜRCANER