İki zincir marketten Ramazan kampanyası

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar kampanya yürütecek.

RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Kampanya kapsamında, ülke tarımına ve enflasyonla mücadele sürecine katkı verilmesi amacıyla 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak. Tüm kooperatif market satış noktalarında fiyatlar sabitlenecek. ŞOK Marketler ayçiçek yağından beyaz ete, patatesten soğana, sütten yumurtaya, pirinçten bakliyata kadar bir evin en temel ihtiyaçları arasında yer alan onlarca çeşit ürünü "her gün ucuz fiyat" ilkesiyle raflarına taşıyacak. Ayrıca ŞOK'un sadakat programı Win üyesi olan müşterilere özel avantajlar ve Ramazan ayında da sürecek Win kampanyaları ile müşteriler kazançlı alışveriş yapacak.

YEMLERDE İNDİRİM VE VADE

Öte yandan, Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi kooperatifinde, motorin, zirai ilaç ve tohumda, kampanya süresince vade farkı uygulanmadan hasat sonu (31 Ağustos) vadeli satış yapılacak. Karma hayvan yemlerinde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlar, kampanya dönemi süresince sabitlenecek. İndirime ek olarak söz konusu yem satışlarının üreticilere vade farkı uygulanmadan 4 ay vadeli yapılması sağlanacak. Kimyevi gübrelerde ton başına yüzde 5'e varan indirim yapılacak ve indirim sonrasında oluşacak fiyatlara kampanya dönemi süresince herhangi bir zam uygulanmayacak. Kampanya süresince piyasada daha düşük fiyat oluşması halinde, fiyatların çiftçilerin lehine olacak şekilde tekrar düşürüleceği belirtildi.