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Haberler Ekonomi Kirada yüzde 25 sınırı 1 Temmuz’da bitiyor

Kirada yüzde 25 sınırı 1 Temmuz’da bitiyor

HABER MERKEZİ
Kirada yüzde 25 sınırı 1 Temmuz’da bitiyor
GEÇTİĞİMİZ günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından kiralarda artış tartışması gündeme geldi. Kiralardaki yüzde 25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024'de sona ereceği belirtildi. Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Öte yandan işyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55,91 olarak uygulayacak. Bu düzenleme Meclis'in bayramdan sonraki toplantısında gündeme gelecek.
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