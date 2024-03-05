Ramazan fırsatçılarına karşı ekipler sahaya indi! Denetimler sıklaştı

FİYAT ARTIŞLARI MALİYET VEYA ARZLA İLGİLİ DEĞİL

Bakan Yumaklı, bazı ürünlerde son 1-2 aydaki fiyat artışlarıyla ilgili olarak da, "Hayvansal ürünlerde ve bitkisel ürünlerde de bizim ülkemizin, vatandaşımızın ihtiyacını karşılamayla ilgili herhangi bir problemi yok. Bunu farklı zamanlarda ifade ettik. Rekabet Kurulu'nun bir tespiti var. Sektör paydaşlarının bir tespiti var. Özellikle son 1-2 ayda, yaşanmış olan fiyat artışlarının maliyetlerle ya da ürünlerin arzıyla alakalı bir sorun olmadığını, bütün taraflar biliyor ve bunu da tekrar ediyorlar zaten. Biz bununla alakalı, Ticaret Bakanlığıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben şimdiden tekrar ifade etmek istiyorum, hiçbir şekilde haksız kazanca yol açacak herhangi bir eyleme izin vermeyeceğiz. Bunlarla ilgili olanlar da bu eylemlerin karşılığını görecekler." diye konuştu.