THY, Melbourne Victory takımının ana sponsoru

DÜNYANIN en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan ve 6'ncı kıtada Avustralya'ya uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları (THY) 2024-2025 sezonundan itibaren Melbourne Victory futbol kulübünün 3 yıl süreyle ana sponsoru oldu. Avustralya'nın Melbourne Victory takımı ile THY arasında yapılan sponsorluk anlaşması imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve Melbourne Victory'nin Kulüp Başkanı Caroline Carnegie katıldı. Bu anlaşma ile THY, Melbourne Victory'nin Isuzu UTE A-League Erkekler ve Liberty A-League Kadınlar takımlarının yanı sıra tüm Akademi takım formalarının göğsünde yer alacak.