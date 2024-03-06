Altın fiyatları 6 Mart Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 140 ve 2 bin 160 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 120 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.