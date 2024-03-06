Kadın Oyunları Festivali Aydın’da seyirciyle buluştu

Kadınların toplum içerisinde daha fazla alanda yer almalarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yapılan farkındalık çalışmalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Birçok kurum, kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak adına işe alımlarda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı öne çıkartıyor. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak adına yapılan çalışmalar, kadının toplumdaki yeri gibi konular bu farkındalığı sağlamak adına çeşitli sanat dalları tarafında da işleniyor.

FESTİVAL 5 GÜN SÜRDÜ

Sıklıkla toplumsal sorunları işleyen, hayatın bir yansıması niteliğindeki tiyatro da kadının toplumdaki yerini en cesur şekilde işleyen sanat dallarından... Kadının toplumdaki yeni konusunda duyarlı çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan "Kadın Oyunları Festivali"ne 24-29 Şubat günleri arasında ev sahipliği yaptı. Aydın'da sanata ve sanatçıya sahip çıkan belediye, bu festivali Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Aydınlılarla buluşturup kadınların yaşadıkları sorunlara vurgu yaptı. Beş gün süren festivali binlerce Aydınlı tiyatrosever ilgi gösterdi.

ÜCRETSİZ SAHNELENDİ

Seyircilerle ücretsiz bir şekilde buluşturulan oyunlarda sadece kadınlar rol alırken, böylelikle oyuncular hemcinslerinin yaşadıkları sorunlara dikkati çekmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi, toplumun geniş kitlelerinin kadına biçtiği geleneksel rolleri eleştirilerinin merkezine alan bu oyunlarla "kadın hakları" konusunda duyarlılığını sürdürdü.